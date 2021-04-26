Vodafone'dan iş arayanlara özel destek

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Vodafone hayata geçirdiği “Bu işte Birlikteyiz” platformuyla, pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyanın sunduğu kolaylıklardan faydalanarak yeniden işgücüne katılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin de dahil olduğu 13 Vodafone ülkesinde birden hayata geçirilen ve Türkiye’de UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ile Habitat Derneği’nin de katkıda bulunduğu platformda, iş arama sürecinde olanlar için kişisel eğitim ve yetenek programlarına erişim imkanları sunulacak. “Bu işte Birlikteyiz” platformuyla, iş arayanlara toplam 13 milyon TL’lik fayda sağlanması hedefleniyor.

'DİJİTAL TOPLUMUN GERİSİNDE KALMAMALARI İÇİN HAREKETE GEÇTİK'

Pandeminin bireylerden kurumlara herkesin bağlantıda olabilmesi için teknolojinin ne kadar önemli rolü olduğunu her zamankinden daha net bir biçimde gösterdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan birini, işini kaybedenler ya da kötüleşen ekonomik şartlarda iş arama sürecinde olanlar oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında 4 milyon 236 bin kişi oldu; işsizlik oranı ise yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İş aramada ve kendini geliştirmede dijital dünyayla bağlantıda kalmanın önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu düşünceyle, pandemide işini kaybedenlerin dijital toplumun gerisinde kalmaması için harekete geçtik" dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov da, “Covid-19 salgınının yıkıcı etkisi hızlanırken tüm ülkelerde toplumun tüm katmanları orantısız bir şekilde etkileniyor ve bu durumdan en çok gençlik zarar görüyor. Devletlerin salgın sonrası iyileşme mücadeleleri kapsamında, ne istihdam ne eğitim-öğretimde olan gençliğe hep birlikte özenle odaklanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise, "Bu yeni dünyada daha iyi kariyer fırsatları elde edebilmek ve çağın gerekliliklerini benimseyebilmek için bireylerin yeni nesil yetkinliklere sahip olması olmazsa olmazlardan. Çünkü biliyoruz ki değişen dünyada yeniye en hızlı uyum sağlayanlar kazanan olacaktır. Biz de bu doğrultuda çok değerli proje ortaklarımızla beraber bireylerimize dijitalleşmeye dair yeni yetkinlikler kazandırarak, pandemi döneminin yarattığı olumsuzlukları bir nebze azaltabilmelerini sağlayabilirsek, sonsuz mutluluk duyacağız" dedi.

1000 KİŞİYE YENİ NESİL BECERİ EĞİTİMİ

'Bu işte Birlikteyiz' platformu kapsamında UNDP ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme programıyla, iş arayanlara Dijital Dönüşümün Kısa Tarihi, Dijital Güvenlik ve Gizlilik, Dijital İçerik Üretimi, İşletmelerin Dijital Varlığı, Profesyonel LinkedIn Kullanımı, Kariyer Planlama, CV Hazırlama ve İş Mülakatı Simülasyonu konularında online eğitimler verilecek. Başvuruların “Bu işte Birlikteyiz” platformu üzerinden alınacağı ve 6 aylık uygulama döneminde toplam 12 eğitimin düzenleneceği bu sertifika programıyla 1000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.