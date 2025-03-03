Vodafone ve Türkonfed’den dijitalleşme adımı

Vodafone Business ve bölgesel ve sektörel alanda iş dünyasının çatı kuruluşları arasında yer alan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle hayata geçirilen Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliği, Adana’da gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram’ın da katıldığı, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan etkinlikte KOBİ’ler kapsamlı eğitimler, seminerler ve danışmanlık hizmetlerini birebir deneyimleyerek dijital yetkinliklerini artırabilme fırsatı yakaladı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen programlar sayesinde işletmeler birbirleriyle iş ağı oluştururken, şirketlerin başarılı dijital dönüşüm örnekleri de dinlendi.

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Teknolojiyle Güçlü KOBİ’yle dijital dönüşüm konusunda daha fazla zorluk yaşayan sektörlere ve bölgelerdeki KOBİ’lere özel çözümler sunulurken, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve küresel rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlandı.

“HER ÖLÇEKTEKİ İŞLETMENİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI"

Türkiye’nin sanayisinde lokomotif olan tüm Anadolu şehirlerine odaklanarak, iletişim altyapılarına ve bu şehirlerdeki yerleşik teknoloji danışmanlık ekiplerine yatırım yaptıklarını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyük şehirlerimizin yanında, özellikle Anadolu’daki işletmelerimizin dijital dönüşümlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da TÜRKONFED iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Teknolojiyle Güçlü KOBİ etkinliğiyle Adana’daki işletmeler ve KOBİ’lerimizle buluştuk. Dijital dönüşüm sürecinde destek arayan ve teknolojik yetkinliklerini artırmak isteyen KOBİ’lerimizle bir araya geldiğimiz bu etkinliğimizde sektör liderleri ve dijital dönüşüm uzmanları, katılımcılarımıza ilham verici konuşmalar yaparak dijital dönüşümün önemini ve uygulama stratejileri hakkında önemli bilgiler verdi. Koçluk oturumlarında Vodafone Business uzmanlarından dijital dönüşüm konusunda birebir danışmanlık alan işletmeler, diğer şirketlerle etkileşim kurabilme fırsatı yakaladı.

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Bizler Vodafone Business olarak Anadolu’da faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye; şirketlerin daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”