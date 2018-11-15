Mevcut durumda pay piyasasında işlem gören pay senetlerinde, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, gerekli koşulların

oluşması halinde ilgili pay senedinde 15 gün süreyle birinci seviye tedbir olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri, volatilitenin devam etmesi durumunda ise 15 gün süreyle ikinci seviye tedbir olan "Brüt Takas" tedbiri uygulanıyor.

ÜÇÜNCÜ SEVİYE

Borsa İstanbul'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, bugünden itibaren ikinci seviye tedbir sonrasında

paydaki volatilitenin devam etmesi durumunda üçüncü seviye olarak 15 gün süre ile "Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme"

tedbirinin uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme tedbirinin getirilmesi durumunda, 'Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı' ve

'Brüt Takas' tedbirlerinin de 'Tek Fiyat Yöntemi ile İşlem Görme' tedbirinin geçerli olduğu süre zarfında uygulanmasına

devam edilecektir" denildi.









GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ