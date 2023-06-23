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Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi büyük bir heyecana sahne oluyor. İlk iki haftası tamamlanan Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları, çıktığı 8 maçta 6 galibiyet 2 yenilgi ile 3. sırada yer alıyor. Peki, Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü hafta maçları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

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  • Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen, 2023 Voleybol Miletler Ligi’nde Hong Kong etabı da tamamlandı. Üçüncü ve son hafta maçları Tayland’ın Bangkok şehrinde oynanacak. Filenin Sultanları Japonya karşısında sahaya inecek. İşte, Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maç programı…
  • Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi

    TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

    Japonya Türkiye voleybol milli maçı 25 Haziran Pazar saat 13:00'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.
  • Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi

    2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

    1- Polonya - 20

    2- ABD - 19

    3- TÜRKİYE - 19
  • Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi

    4- Çin - 18

    5- Brezilya – 14
  • Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi

    FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

    28 Haziran Çarşamba Japonya Türkiye / 13.00

    29 Haziran Perşembe Tayland Türkiye / 16.30
  • Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi

    30 Haziran Cuma Brezilya Türkiye / 16.30

    2 Temmuz Pazar Hırvatistan Türkiye / 09.00

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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