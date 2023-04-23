AA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.

Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Bolu Belediyespor ve İlbank ise lige veda etti.

26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:

Takım adı Oynanan Galibiyet Mağlubiyet Puan 1 Eczacıbaşı Dynavit 26 26 0 76 2 VakıfBank 26 23 3 68 3 Fenerbahçe Opet 26 22 4 66 4 Türk Hava Yolları 26 18 8 55 5 Galatasaray HDI Sigorta 26 17 9 50 6 Nilüfer Belediyespor 26 15 11 43 7 Sarıyer Belediyespor 26 14 12 37 8 Aydın Büyükşehir Belediyespor 26 10 16 34 9 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 26 10 16 30 10 Kuzeyboru 26 9 17 27 11 PTT 26 9 17 26 12 Sigorta Shop 26 5 21 21 13 Bolu Belediyespor 26 4 22 13 14 İlbank 26 0 26 0