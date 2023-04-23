Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.
Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Bolu Belediyespor ve İlbank ise lige veda etti.
26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:
|Takım adı
|Oynanan
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Puan
|1
|Eczacıbaşı Dynavit
|26
|26
|0
|76
|2
|VakıfBank
|26
|23
|3
|68
|3
|Fenerbahçe Opet
|26
|22
|4
|66
|4
|Türk Hava Yolları
|26
|18
|8
|55
|5
|Galatasaray HDI Sigorta
|26
|17
|9
|50
|6
|Nilüfer Belediyespor
|26
|15
|11
|43
|7
|Sarıyer Belediyespor
|26
|14
|12
|37
|8
|Aydın Büyükşehir Belediyespor
|26
|10
|16
|34
|9
|Çukurova Belediyesi Adana Demirspor
|26
|10
|16
|30
|10
|Kuzeyboru
|26
|9
|17
|27
|11
|PTT
|26
|9
|17
|26
|12
|Sigorta Shop
|26
|5
|21
|21
|13
|Bolu Belediyespor
|26
|4
|22
|13
|14
|İlbank
|26
|0
|26
|0
YORUMLAR