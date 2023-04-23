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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon, bugün oynanan 26. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlandı
AA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.

Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Bolu Belediyespor ve İlbank ise lige veda etti.

26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:

Takım adı Oynanan Galibiyet Mağlubiyet Puan
1 Eczacıbaşı Dynavit 26 26 0 76
2 VakıfBank 26 23 3 68
3 Fenerbahçe Opet 26 22 4 66
4 Türk Hava Yolları 26 18 8 55
5 Galatasaray HDI Sigorta 26 17 9 50
6 Nilüfer Belediyespor 26 15 11 43
7 Sarıyer Belediyespor 26 14 12 37
8 Aydın Büyükşehir Belediyespor 26 10 16 34
9 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 26 10 16 30
10 Kuzeyboru 26 9 17 27
11 PTT 26 9 17 26
12 Sigorta Shop 26 5 21 21
13 Bolu Belediyespor 26 4 22 13
14 İlbank 26 0 26 0

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