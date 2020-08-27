Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tüm süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Spordan uzun süre ayrı kaldık. Federasyon olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı, 12 Eylül'de oynanacak Sultanlar Ligi karşılaşmaları ile başlayacak. 13 Eylül'de ise AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun seyircili mi seyircisiz mi olacağının pandeminin gidişatına göre netlik kazanacağını ifade eden Üstündağ, "Süreci değerlendireceğiz ve karşılaşmaların nasıl oynanacağına karar vereceğiz. Müsabakaları seyircili oynatabilmeyi arzu ediyoruz. Bir beklenti içindeyiz. Bunun gerçekleşebilmesi için de milletçe kurallara ve tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor." diye konuştu.

Üstündağ, kurallara ve tedbirlere uyulması durumunda voleybolun seyircisiyle buluşmasının en kısa sürede gerçekleşeceğini dile getirdi.

"İYİ BİR SINAV VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Liglerde geçen sezonu "beyaz sezon" ilan ettiklerini hatırlatan Üstündağ, "Koronavirüs sürecinde voleybol camiası olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Üstündağ, 2020-2021 voleybol sezonunda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde müsabakaların 16 takımla oynanacağını dile getirdi.

Kamuoyundan yüzde 100 destek alarak, herkes tarafından takdirle karşılanan bir süreç yürüttüklerini vurgulayan Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk voleybolu adına bu süreçte en doğru kararlara imza attık. Geride bıraktığımız sezonu, filede beyaz sezon ilan ettik. Liglerimizi mevcut halleriyle tescil ederek bu sezon şampiyon takım belirlemedik. Küme düşmeyi kaldırdık. Alttan 4 takımı bir üst lige dahil ettik. Aldığımız tüm kararlar voleybol camiasında memnuniyetle karşılandı."