Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken lacivert-beyazlıların 78. dakikada penaltı kazandığı pozisyonun ardından dikkat çeken bir an yaşandı. Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, futbolcuların karara tepkisiz kalmasına sinirlenerek "Beyler penaltı değil! İtiraz edin" diye bağırdı.

Bu sırada VAR odasıyla konuşan hakem Fırat Aydınus, pozisyonu tekrar izlemek için kenara geldi. Aydınus, penaltıyı iptal ederken Hasan Ali'ye verdiği sarı kartı da geri aldı.