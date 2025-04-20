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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Volkan Kazak: Hakemle ilgili konuyu kamuoyuna bırakıyoruz - Gaziantep FK Haberleri

        Volkan Kazak: Hakemle ilgili konuyu kamuoyuna bırakıyoruz

        Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Volkan Kazak, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını ancak yapılan iki basit hatadan goller yediklerini söyledi. Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar için ise Kazan, "Hakemle ilgili konuyu kamuoyuna bırakıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:38
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        "Hakemle ilgili konuyu kamuoyuna bırakıyoruz"
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        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.

        Maça iyi başladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Kazak, "İyi de hazırlandığımızı düşünüyorum. Devrenin başında golü de bulduk. Bireysel hatalardan iki gol yedik ve devreyi geride kapattık. Birinin tartışmalı penaltı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı oyunun üstünlüğü bizdeydi ve 2 çok net pozisyon kaçırdık. Onları değerlendiremedik. Buna belki şansızlık, belki beceriksizlik diyebiliriz. Mağlup olduk, yapacak bir şey yok. Daha sonraki maçları değerlendireceğiz. Hakemle ilgili konuyu kamuoyuna bırakıyoruz. Emsal kararlar var, penaltı ya da olmayan pozisyonla ilgili. Biz takım olarak iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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