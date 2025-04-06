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        Haberler Magazin Volkan Konak anısına özel tasarım - Magazin haberleri

        Volkan Konak anısına özel tasarım

        İETT, bazı belediye otobüslerinin dış cephesini, Volkan Konak anısına tasarladı. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' başlıklı fotoğrafta Konak'ın bazı şarkıların sözleri yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:15
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        Anısına özel tasarım
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        Volkan Konak; 30 Mart'ı, 31 Mart' bağlayan gece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bayram programı sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

        58 yaşında vefat eden Volkan Konak'ın kaybı, meslektaşlarını ve hayranlarını yasa boğdu.

        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Volkan Konak için önce İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında, zaman zaman izdiham yaşandı.Volkan Konak'ın cenazesi, ertesi günü memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında babasının mezarını yanındaki mezara defnedildi.Konak'ın mezarı, hayranlarının akınına uğruyor.

        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda

        Cenazede konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da bir cadde veya sokağa Volkan Konak'ın isminin verileceğini duyurdu. Özel, bu konuda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile görüştüklerini ifade etti.

        Sevenleri, mezarına akın etti
        Sevenleri, mezarına akın etti

        Volkan Konak'ın anısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İETT, bazı belediye otobüslerini merhum şarkıcının fotoğraflarıyla giydirdi. 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' başlıklı fotoğrafta Konak'ın bazı şarkıların sözleri yer alıyor.

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        #volkan konak
        #Volkan Konak anısına özel tasarım
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #İETT
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