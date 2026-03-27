Volkan Konak mezarı başında anılacak

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, kendi vasiyeti üzerine Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.

Şarkıcının resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenleneceği duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, "Volkan Konak'ın dostları ve sevenleri, 31 Mart salı günü saat 14.00'te Trabzon Maçka Konakoğlu Aile Mezarlığı'ndaki anma programında bir araya gelecek. Tüm dostları ve sevenleri bu anlamlı buluşmaya davetlidir" ifadeleri yer aldı.