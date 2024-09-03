Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir

Alman otomotiv devi Volkswagen sektördeki zorluklar nedeniyle bir dizi karar aldı. Firma 1994'ten bu yana uyguladığı ve 2029'a kadar işten çıkarmaları yasaklayan politikasında değişikliğe gideceğini açıkladı. Bunun yanında Almanya'daki üretim tesislerini kapatabileceğini bildirdi.

Eğer firma Almanya'daki bir tesisinin faaliyetlerini sonlandırırsa 87 yıllık tarihinde ilk kez merkez ülkesinde bir kapatma kararı almış olacak.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupa otomotiv endüstrisi çok zor ve ciddi bir durumda” dedi. Blume, Avrupa pazarlarına giren yeni rakipleri ve Almanya'nın üretim merkezi olarak kötüleşen durumunu göz önünde bulundurarak “kararlı bir şekilde hareket etmeleri” gerektiğini belirtti.

REKLAM Volkswagen Yolcu Araçları Bölümü CEO'su Thomas Schaefer ise maliyetleri düşürme çabalarının sonuç verdiğini ancak zorlukların arttığını ifade etti. Bu açıklamalar, bünyesinde Audi, Skoda, Porsche, Seat gibi markaları da bulunduran Volkswagen Grubu'nun mali sonuçlarını açıklamasının ardından geldi. Firmanın ana markası olan Volkswagen'in faaliyet kârı yılın ilk 6 ayında 966 milyon Euro oldu. Geçen yılın aynı ayında faaliyet kârı 1.64 milyar Euro seviyesindeydi. Alman devi daha önce artan rekabet dolayısıyla tasarruf tedbirleri alacağını ve 2026'ya kadar maliyetleri 10 milyar Euro düşürmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Ancak son faaliyet raporu bu hedefin tutmasının mümkün olmadığını ortaya koydu.

Şirket, zorunlu işten çıkarmaları önlemek için erken emeklilikler ve kıdem tazminatları ile maliyetleri azaltmaya çalıştı, ancak bu önlemlerin yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Volkswagen tarihinde Almanya'da herhangi bir tesis kapatmazken son olarak 1988 yılında ABD'deki Westmoreland abrikasını kapatma kararı almıştı. Yani 36 yıldır herhangi bir lokasyonda üretimi temelli durdurma kararı almıyordu. "KALBİNİ YOK ETME RİSKİ TAŞIYOR" Almanya'da yaklaşık 120.000 çalışanı bulunan Volkswagen'in yönetiminden gelen açıklamalar çeşitli tepkileri de beraberinde getirdi. En sert açıklama ülkenin en büyük metal sendikası olan IG Metall'den geldi. Sendikanın sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada yönetimin yaklaşımının “sadece dar görüşlü değil, aynı zamanda Volkswagen'in kalbini yok etme riski taşıyacak seviyede tehlikeli” olduğunu belirtti.