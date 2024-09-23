Véronique Vial sergisi Institut français Türkiye'de

Institut français Türkiye, “Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul festivali kapsamında, Fransız fotoğrafçı Véronique Vial’in‘Before 10 a.m‘ sergisini ağırlıyor. 28 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında, Institut français sergi salonunda gerçekleşecek sergide, APA ve World Press Award sahibi Véronique Vial’in ünlü isimlerin sabah rutinlerini, gündelik hayattaki hallerini naif ve samimi bir şekilde yakaladığı kareler ziyaretçilerle buluşacak. 212 Photography İstanbul kapsamında düzenlenen sergi ayrıca T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle sanatseverleri biraraya getiren Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir ayağını oluşturacak.

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Véronique Vial sergiyi şöyle anlatıyor: “Bu sergi, ünlüleri sabah 10’dan önce özel hayatlarında fotoğrafladığım üç kitaptan alınan karelerden oluşuyor. Amaç, yüzlerine maskelerini takmadan ünlülerin ‘o’ anlarını yakalamaktı. Başından beri bu çekimleri yapay bir ışıklandırmaya başvurmadan, kurgusuz bir şekilde kaydetmek istedim. Eski Hasselblad 500 cm kameram ve 80 mm lensimle her biri 12 pozdan oluşan iki rulo film kullandım. Makyajsız, rötuşsuz, pozsuz, gerçek, ham, doğal fotoğraflar istiyordum. Her sabah, onlar henüz hazırlanmadan, randevularımız için erken kalkmak için sabırsızlanıyordum. Keşfettiğim samimiyet gözle görülürdü ve genellikle çok fazla kelime sarf edilmeden gerçekleşiyordu. Birçoğunun fotoğrafını çektim, muhtemelen ihtiyacım olandan daha fazlasını ama bu benim için bir ritüel, güne başlamanın bir yolu haline gelmişti; erken kalkmak ve bir karakteri fotoğraflamak. Gün doğumunda evlerine girmeme izin veren, hayatlarından birkaç anı yakalamama ve kendilerini görüntülememe izin veren herkese teşekkür etmek istiyorum.”