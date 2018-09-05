Vukuatlı nüfus kayıt örneği
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Vukuatlı nüfus kayıt örneği ne demek, nereden alınır?

Çeşitli vize başvuruları, burs başvuruları, miras işlemleri, emeklilik başvuruları, yüksek lisans kayıtları gibi işlemlerde kullanılan Vukuatlı nüfus kayıt örneği ne demek? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden alınır? Merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz...

05.09.2018 - 01:54 | Güncelleme:

Birçok alanda ihtiyaç duyulan ve devlet tarafından verilen vukuatlı nüfus kayıt örneği ne demek? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden alınır? Hepsi ve daha fazlası için yazımıza göz atmanız yeterli...

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NE DEMEK?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği birçok alanda ihtiyaç duyulan ve devlet tarafından verilen resmi belgedir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, sizin ve birinci dereceden yakınlarınızın temel bilgilerinin bulunduğu resmi bir belgedir. Aile bireylerine ait bilgiler de görüldüğü için belgeye, Aile Nüfus Kayıt Belgesi'de denmektedir. Açık adres bilgileriniz, evlenmenizin ardından soyadı değişikliğine maruz kalan eşinizin kızlık soyadı, yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olanların diğer vatandaşlık bilgileri gibi bilgiler nüfus kayıt örneğinde yer almaktadır.

 

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NEREDEN ALINIR?

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği bugüne kadar Nüfus Müdürlükleri ve Kaymakamlık'lardan alınabiliyordu. Yapılan son düzenlemelerle birlikte, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, artık e-devlet sisteminin nüfus kayıt örneği sorgulama hizmeti sayesinde internet üzerinden de temin edilebiliyor.

 

Bunun için öncelikle (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama) linkine tıklayın. Ardından "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna basın. Açılan sayfada TC kimlik no ve e -Devlet şifrenizi girdikten sonra "Sisteme Giriş Yap" kutusunu tıklayın. Açılan sayfadaki "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum." kutucuğunu işaretleyin ve "Devam Et" butonuna basın.

Ardından karşınıza gelen kişisel bilgilerinizin altında bulunan ‘Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama Formu’ başlığında olan ‘Vukuatlı Belge (Olayları Göster)’ seçeneğini ‘Evet’ olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Belgeyi nereye vereceğinizi ve diğer seçenekleri kendinize göre doldurduktan sonra ‘Sorgula’ butonuna basmalısınız.

Böylece e-Devlet üzerinden dakikalar içerisinde vukuatlı nüfus kayıt örneği belgenizi alabilirsiniz. Karşınıza çıkan belge PDF formatındadır, bu belgeyi bilgisayarınıza indirebilir; elektronik imzalı ve barkodlu belgenizi çıktı olarak alabilirsiniz.

VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NERELERDE KULLANILIR?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği birçok kurum veya kuruluş tarafından talep edilebilir. Kullanım alanı oldukça geniş olduğu için önemli bir belgedir. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin kullanım yerleri şunlardır:

- Bakanlıklar
- Asker alma işlemlerinde Milli Savunma Bakanlığı
- Adli makamlar
- Adli işlemlerle sınırlı kolluk kuruşları
- Dış temsilcilikler
- Evlilik işlemlerinde evlendirme işlemini yapacak yetkili kişiler
- Ölüm işlemlerinde resmi sağlık kuruluşları
- Burs ve benzeri işlemlerde kurum ve kuruluşlar
- Vize işlemleri
- Miras ve emeklilik işlemleri
- Yüksek lisans, doktora, Erasmus gibi eğitim işlemleri
- İş başvuruları
- Tayin işlemleri

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