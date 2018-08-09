Nüfus kayıt örneği nereden ve nasıl alınır?

Nüfus kayıt örneğine sahip olabilmek için genelde kaymakamlık binalarında bulunan nüfus müdürlüklerine bizzat giderek kimlikle başvuruda bulunulması gerekiyordu. Nüfus kayıt örneği artık e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemi üzerinden alınabiliyor.

Bu işlem için e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte giriş yapmanız yeterli. Ayrıca, e -Devlet üzerinden almak istemezseniz, en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne T.C. Kimlik kartınız ile birlikte müracaat ederek nüfus kayıt örneğini alabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ NASIL ALINIR?

E-Devlet sisteminde güvenlik amacıyla kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Bu doğrulama e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı yollarıyla yapılabilir. Sisteme giriş yaparak e-hizmetler bölümünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında işlem yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra e-hizmetler bölümünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında bulunan "Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama" sekmesine tıklanır. Açılan pencerede bir kaç maddelik bildirimler yer alır. Altta bulunan ‘Yukarıda bilgilendirme yazısını okudum’ kutucuğunu işaretledikten sonra işleme devam edilir.

İşlem sırasında bu belgeyi ne için alacağınıza dair bir soru sorulmaktadır. Sistemin size sunduğu seçeneklerden birini seçip işaretledikten sonra sistem, nüfus kayıt örneği belgesini barkodlu olarak oluşturacaktır. Aynı sayfadan, oluşturulan barkodlu belgenin çıktısını da almak mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir gün içersinde bir kez belge oluşturulur ve oluşturulan belgenin geçerlilik süresi yaklaşık bir aydır.

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