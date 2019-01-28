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KADİR DOĞULU (AZİZ) KİMDİR?

Kadir Doğulu ya da gerçek ismiyle Abdulkadir Doğulu 19 Nisan 1982'de Mersin'de dünyaya geldi. İlk olarak 2010'da Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ardından Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılının Şubat ayında Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.