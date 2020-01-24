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Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın modellerini takdir ettiklerini açıkladı.



Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Diess, elektrikli otomobillerin Tesla sayesinde içten yanmalı motora sahip otomobillerin rakibi haline geldiğini bildirdi.

Tesla ile rekabetten memnun olduklarını dile getiren Diess, "Mücadele içinde olmamızı olumlu buluyorum. Tesla elektrikli araçlara geçişte önemli bir rol oynuyor ve bu yolu bizler için açıyor. Elektrikli araçların çalıştığını ve yüzde yüz elektrikli otomobillerin doğru çözüm olduğunu bizlere gösteriyor. Bunu takdir ediyoruz" dedi.

Elon Musk'ın CEO'luk görevini yürüttüğünü Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarına fabrika açacağını duyurmuştu. Tesiste üretilen ilk aracın 2021'de bantlardan inmesi hedefleniyor.

'DE MEO RENAULT İLE GÖRÜŞÜYOR'

Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess, geçtiğimiz günlerde Seat'tan istifa eden şirketin eski CEO'su Luca de Meo'nun adının Renault ile anılmasına da değindi.

Diess, Renault'un yeni CEO'su olacağı konuşulan de Meo'nun, Renault ile görüşme halinde olduğunu kendilerine bildirdiğini kaydetti ve de Meo'nun VW'den ayrılmasının üzücü olacağını vurguladı.