Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden şubatta 478 milyon dolar gelir

Reuters

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2030'a kadar Avrupa'da gerçekleştirdiği satışların büyük çoğunluğunun elektrikli araçlar portföyünden oluşmasını hedefliyor.

Şirketin açıkladığı yeni hedefler, bataryalı elektrikli araçların önceki tahminlerinden daha hızlı yayılacağını gösterdi. Dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi Volkswagen, bugün yayımladığı "Hızlandır" stratejisine göre 2030 yılında Avrupa'da

sattığı otomobillerin yüzde 70'den fazlasının elektrikli araç olmasını hedefliyor. Şirketin daha önceki hedefi yüzde 35 seviyesindeydi.

Volkswagen AG'nin sahip olduğu 10'a yakın markadan Volkswagen'in başında bulunan Ralf Brandstaetter, "Hızlandır stratejisiyle dijital geleceğe doğru yolda hızımızı artırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Volkswagen'i hiç olmadığı kadar değiştireceğiz" dedi.

Brandstaetter araçlara veri ve yazılım fonksiyonlarının eklenmesiyle yeni gelir kapılarının açılacağını belirtti. Öte yandan, Alman şirket 2025 yılına kadar e-mobilite, hibritleştirme ve dijitalleşme yatırımları için 19 milyar dolar kaynak ayırdı.

Volkswagen ABD'de zehirli gaz emisyonu düzenlemelerini geçmek için aldatıcı yöntemler kullandığını kabul ettiği 2015 yılına kadar elektrikli araç geliştirme konusunda geride kalan şirketlerdendi. Dizel skandalının ardından sıfır emisyonlu araçlara

odaklanan Volkswagen, otomotiv sektörünün en kapsamlı elektrikli araç stratejisine sahip şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ford, Volvo ve Jaguar Land Rover gibi üreticiler de yakın gelecekte elektrikli araçlara yoğunlaşacaklarını açıklamışlardı. Ford, Avrupa'da sattığı tüm otomobillerin elektrikli olacağını belirtirken, Volvo ve Jaguar Land Rover ise sadece elektrikli araç üreten birer marka olacakları duyurmuştu.