Wagner Pina: Bu büyük kulübün parçası olmak istiyorum

Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'den transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Wagner Pina, burada olmaktan dolay çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarın burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkarmak için oynayacağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım" dedi.

Oyuncu sözlerini "Bize her yer Trabzon" diyerek tamamladı.