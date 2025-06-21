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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Wagner Pina resmen Trabzonspor'da! - Trabzonspor Haberleri

        Wagner Pina resmen Trabzonspor'da!

        Trabzonspor, 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina'yı transfer ettiğini açıkladı. Bordo-mavililer bu transfer için 3 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 21:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 21:29
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        Trabzonspor transferi açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bir transferde mutlu sona ulaştı.

        Bordo-mavili kulüp, Estoril'den 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

        BONSERVİS 3 MİLYON EURO

        Fırtına'nın bu transfer için kasasından 3 milyon Euro bonservis ücreti çıkacak.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

        Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

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        4 YILLIK İMZA

        Genç sağ bek oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Oyuncuya 4 yılda toplam 4.3 milyon Euro net maaş ödenecek.

        Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,

        2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,

        2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,

        2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

        Kamuoyuna duyurulur.

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