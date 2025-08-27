Wagner Pina'dan Trabzonspor sözleri!

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Wagner Pina, Trabzonspor Dergisi'nin 231. sayısında yer alan röportajında hem futbolculuk kariyerine hem de özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Pina, futbolun kendisi için bir tutkudan öte yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlarımızın sevgisine daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek istiyoruz. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum" dedi.