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Walmart Asda'yı 6.5 milyar sterline satmaya hazırlanıyor

Walmart, İngiliz süpermarket zinciri Asda'yı EG Group ve TDR Capital'e satmak üzere 6.5 milyar sterlin değerinde bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor

Walmart Asda'yı 6.5 milyar sterline satmaya hazırlanıyor
HABERTURK.COM

ABD'li perakende devi Walmart, bünyesinde bulunan İngiliz süpermarket zinciri Asda'yı benzin istasyonu ve fastfood zinciri işletmecisi EG Group ve yatırım firması TDR Capital'in oluşturduğu konsorsiyuma satmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre satışın 6.5 milyar sterlin (8.4 milyar dolar) değerinde olması bekleniyor.

Söz konusu konsorsiyum bir başka yatırım firması Apollo Global Management'la Asda'nın satışı için yarış halindeydi.

Walmart geçtiğimiz yıl Asda'yı bir başka market zinciri Sainsbury's'e 7.3 milyar sterline satmak üzere anlaşmıştı. Ancak İngiliz Rekabet Kurumu satışa izin vermemişti.

Anlaşmanın bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor. Leeds merkezli Asda'nın İngiltere genelinde 631 satış noktası bulunuyor.

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