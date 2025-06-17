Wanda Nara, gözyaşlarına boğuldu

Uzun süredir eşi Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, bu kez kaos dolu paylaşımların aksine duygusal bir anıyla gündeme geldi.

Bir süredir çocuklarının velayeti konusunda da Icardi ile davalık olan Nara, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaşanan bir tartışmayla dikkat çekmişti. Nara, Icardi’nin sevgilisi China Suarez 'e hakaret etmiş, Icardi ise sevgilisinin yanında olduğunu açıkça belirten paylaşımlar yapmıştı. Hatta ünlü futbolcu, Nara’nın kendisinden para çaldığını öne sürerek, sosyal medya üzerinden bazı bilgileri ifşa etmişti.

REKLAM

Tüm bu gerginliklerin ardından Wanda Nara bu kez ailesiyle ilgili başka bir konuyla gündeme geldi. Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın kızları mezuniyet heyecanı yaşadı. O anlarda oldukça duygulanan Nara, mezuniyet töreninden gözyaşlarına boğulduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ancak bu özel günle ilgili Mauro Icardi cephesinden herhangi bir paylaşım gelmedi. Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabında ise yalnızca sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar yer aldı. Bu durum, sosyal medyada takipçilerin dikkatinden kaçmadı.