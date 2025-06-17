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        Haberler Magazin Wanda Nara, gözyaşlarına boğuldu - Magazin haberleri

        Wanda Nara, gözyaşlarına boğuldu

        Wanda Nara, Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ilişki ve velayet davalarının gölgesinde, kızının mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulduğu anları sosyal medyada paylaşan Nara'nın aksine, Icardi'nin törene dair paylaşım yapmaması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:41
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        Gözyaşlarına boğuldu
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        Uzun süredir eşi Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündemden düşmeyen Wanda Nara, bu kez kaos dolu paylaşımların aksine duygusal bir anıyla gündeme geldi.

        Bir süredir çocuklarının velayeti konusunda da Icardi ile davalık olan Nara, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaşanan bir tartışmayla dikkat çekmişti. Nara, Icardi’nin sevgilisi China Suarez 'e hakaret etmiş, Icardi ise sevgilisinin yanında olduğunu açıkça belirten paylaşımlar yapmıştı. Hatta ünlü futbolcu, Nara’nın kendisinden para çaldığını öne sürerek, sosyal medya üzerinden bazı bilgileri ifşa etmişti.

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        Tüm bu gerginliklerin ardından Wanda Nara bu kez ailesiyle ilgili başka bir konuyla gündeme geldi. Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın kızları mezuniyet heyecanı yaşadı. O anlarda oldukça duygulanan Nara, mezuniyet töreninden gözyaşlarına boğulduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

        Ancak bu özel günle ilgili Mauro Icardi cephesinden herhangi bir paylaşım gelmedi. Ünlü futbolcunun sosyal medya hesabında ise yalnızca sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar yer aldı. Bu durum, sosyal medyada takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Wanda Nara
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