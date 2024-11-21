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        Haberler Magazin Wanda Nara ile tartışma sonrası Mauro Icardi saçlarını yeniden boyattı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi saçlarını yeniden boyattı

        Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Mauro Icardi; "Sen değişmezsen, hiçbir şey değişmez" notuyla saçlarını tekrar sarıya boyattığı anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 09:51 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:51
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        Saçlarını yeniden boyattı
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        Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki olaylı boşanma süreci devam ediyor.

        Yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatıp Arjantin’e giden Icardi, dün Wanda Nara’nın evine gelip kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

        Mauro Icardi, daha sonra Wanda Nara’nın evinde olduğu bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımları bir saat sonra sildi.

        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti" Haberi Görüntüle

        Yaşananların ardından Mauro Icardi, soluğu kuaförde aldı ve saçlarını boyattı. O anları da Instagram hesabından yayımlayan yıldız futbolcu; "Sen değişmezsen, hiçbir şey değişmez" dedi.

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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
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