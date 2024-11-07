Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mauro Icardi'den'den ayrılan Wanda Nara anıları silmedi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'den'den ayrılan Wanda Nara anıları silmedi

        Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, Rapçi L - Gante ile yeni bir aşka yelken açsa da ünlü futbolcu eşiyle olan Türkiye'deki anılarını silmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini bir kez daha aldatması üzerine geçtiğimiz günlerde antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansını atmıştı.

        2

        Ardından Wanda Nara, adeta nispet yaparcasına açtığı canlı yayında L - Gante ile öpüşmüştü.

        3

        "İSTEDİĞİM KİŞİYLE BİRLİKTE OLMAKTA ÖZGÜRÜM" DEMİŞTİ

        Daha sonra Mauro Icardi ile ayrılığına dair açıklamada bulunmuş ve 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında şunları söylemişti; "Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.

        4

        Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim.

        5

        ANILARI SİLMEDİ

        Ancak tüm bunların ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabını takiptenzıksa da eşiyle olan anılarını temsil eden fotoğrafları silmedi.

        6

        Her ne kadar ayrılık açıklamasında Icardi ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının masraflarını tek başına üstlendiğini vurgulayıp, "Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum" dese de ünlü futbolcu ile Türkiye'de çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada tutmaya devam ediyor.

        7

        Wanda Nara'nın, Mauro Icardi ile ilgili ayrılık açıklamasında bahsi geçen evcil hayvanları ile fotoğraflarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

        8

        Wanda Nara ve Mauro Icardi, Türkiye'deki birliktelikleri süresince çocukları için birkaç kedi sahiplenmişti. Nara'nın açıklamasından anlaşılan o ki Icardi, o kedileri vermiyor.

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik