Mauro Icardi'den'den ayrılan Wanda Nara anıları silmedi
Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, Rapçi L - Gante ile yeni bir aşka yelken açsa da ünlü futbolcu eşiyle olan Türkiye'deki anılarını silmedi
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini bir kez daha aldatması üzerine geçtiğimiz günlerde antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansını atmıştı.
Ardından Wanda Nara, adeta nispet yaparcasına açtığı canlı yayında L - Gante ile öpüşmüştü.
"İSTEDİĞİM KİŞİYLE BİRLİKTE OLMAKTA ÖZGÜRÜM" DEMİŞTİ
Daha sonra Mauro Icardi ile ayrılığına dair açıklamada bulunmuş ve 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında şunları söylemişti; "Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.
Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim.
ANILARI SİLMEDİ
Ancak tüm bunların ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabını takiptenzıksa da eşiyle olan anılarını temsil eden fotoğrafları silmedi.
Her ne kadar ayrılık açıklamasında Icardi ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının masraflarını tek başına üstlendiğini vurgulayıp, "Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum" dese de ünlü futbolcu ile Türkiye'de çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada tutmaya devam ediyor.
Wanda Nara'nın, Mauro Icardi ile ilgili ayrılık açıklamasında bahsi geçen evcil hayvanları ile fotoğraflarını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Wanda Nara ve Mauro Icardi, Türkiye'deki birliktelikleri süresince çocukları için birkaç kedi sahiplenmişti. Nara'nın açıklamasından anlaşılan o ki Icardi, o kedileri vermiyor.