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        Haberler Magazin Wanda Nara'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı; Beni çıplak halde filme aldı - Magazin haberleri

        Wanda Nara'nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı; Beni çıplak halde filme aldı

        Arjantin basını MinutoUno'nun haberine göre, Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Nara; "Mauro, mahremiyetimize ait video ve fotoğrafları arkadaşlarımıza, ailemize ve çevremdeki birçok kişiye gösterdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 22:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:11
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        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Çiftle ilgili dikkat çekici iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

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        Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda genç sevgilisi rapçi L - Gante'den ayrılmış ve Mauro Icardi ile olan eski fotoğraflarını arşivden çıkararak yeniden paylaşmıştı. Ayrıca futbolcuyu, tekrar takibe alarak barış sinyalleri vermişti.

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        Ancak Wanda Nara’nın bu hamleleri yetersiz kaldı. Arjantin asıllı futbolcu Mauro Icardi, kalbini oyuncu ve şarkıcı China Suarez’e kaptırdı. Çiçeği burnunda çift, sosyal medya hesaplarından her fırsatta aşklarını gözler önüne seriyor.

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        Arjantin basını MinutoUno’nun haberine göre; Wanda Nara ile Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde mahkemede verdikleri ifadeler medyaya yansıdı. Özellikle Wanda Nara’nın açıklamaları oldukça çarpıcıydı.

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        Wanda Nara, ifadesinde şunları söyledi; "Gerçekten çok korkuyorum. Üç oğlum var ve ne yazık ki onların da tanık olduğu tehditlere maruz kaldım. Mauro, her zaman evlerimize kameralar yerleştirmekten hoşlanırdı.

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        "BİZİ HER ZAMAN FİLME ALIRDI"

        Milano’daki iki dairemizde yatak odasına bakan kameralar vardı. Bu görüntüler, bizim özel hayatımıza ait olmasına rağmen çevremizdeki birçok kişiye gösterildi. Benim cinsel içerikli fotoğraf ve videolarımdan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti."

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        "AMACI İMAJIMA ZARAR VERMEKTİ"

        Wanda Nara, Santa Barbara’daki evlerinde yaşadığı bir olayı şu şekilde anlattı; "Bir gün duş alıyordum ve Mauro, banyoya girip beni çıplak halde filme aldı. O görüntüyü paylaşmadı ama hâlâ elinde tuttuğunu biliyorum. Bunun dışında evimizin kötü ve yıkık haldeki görüntülerini yayınladı. Amacı imajıma zarar vermekti."

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        Mauro Icardi ise mahkemede yaptığı açıklamada, Wanda Nara’nın bencil davranışları nedeniyle çocukların kendilerini terk edilmiş hissettiğini ve tüm sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu belirtti.

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        "BEN HER ZAMAN ÖRNEK BİR BABA OLMAYA ÇALIŞTIM"

        Mauro Icardi, şu ifadeleri kullandı; "İki yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve çocukların tüm sorumluluğunu ben üstlendim. Wanda, çocukları düşünmeden hareket edecek kadar kaprisli biri. L - Gante ile yaşadığı ilişki, kızlarımızın ruh sağlığını olumsuz etkiledi. L - Gante, silahla adam kaçırma, darp ve hırsızlık suçlarından hüküm giymiş tehlikeli bir kişi. Çocuklarımın böyle bir ortamda bulunmasını asla kabul edemem. Ben her zaman örnek bir baba olmaya çalıştım."

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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