Yönetmenliğini Duncan Jones'in üstlendiği Warcraft filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Warcraft filmi hakkında merak edilenler...

WARCRAFT KONUSU

Barışçıl Azeroth krallığı, yok olan ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni arayışında olan ORK savaşçılarıyla karşı karşıya kaldığı bir savaşın eşiğinde durmaktadır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkımla karşılaşırken diğeri de yok olmayla karşı karşıya kalır. Bu zıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler. Böylece savaşın birçok yüzünü gösteren ve herkesin bir sebep uğruna savaştığı, görkemli bir güç ve fedakarlık efsanesi başlar.

WARCRAFT OYUNCULARI

- Toby Kebbell

- Dominic Cooper

- Paula Patton

- Ben Foster

- Travis Fimmel

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Warcraft (yabancı sinema)

22.30 Warcraft (yabancı sinema)