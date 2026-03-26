Warner Bros.'tan yeni Yüzüklerin Efendisi filmi

Warner Bros., komedyen ve televizyon sunucusu Stephen Colbert ile oğlu Peter McGee’nin yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi üzerinde çalıştığını duyurdu. Açıklama, stüdyonun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Videoda, serinin yönetmeni Peter Jackson, fantastik evrenin bir sonraki filmi Andy Serkis imzalı The Hunt for Gollum hakkında kısa bir bilgi verdi.

2027’de vizyona girmesi planlanan proje için Jackson, “Andy harika bir iş çıkarıyor. Oldukça etkileyici görünüyor. Senaryo çok iyi ilerliyor ve ortaya çok iyi bir film çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Jackson, ayrıca The Hunt for Gollum’un ardından geliştirilecek The Lord of the Rings: Shadows of the Past (Yüzüklerin Efendisi: Geçmişin Gölgeleri) adlı yeni proje için 'çok özel bir partnerle' çalışacağını açıkladı. Bu ismin, video bağlantısıyla yayına katılan The Late Show sunucusu Stephen Colbert olduğu belirtildi.

2001 YAPIMI FİLMDE YER VERİLMEYEN BÖLÜMLERE ODAKLANACAK

Tolkien hayranlığıyla bilinen Colbert, filmin hikâyesinde Peter Jackson’ın 2001 yapımı filminde yer almayan bazı bölümlerin ilham kaynağı olacağını belirtti.

Colbert, bu fikri senarist oğlu Peter McGee ile geliştirdiklerini aktardı. Ardından Peter Jackson ile iletişime geçildiğini belirten Colbert, son iki yıldır Jackson ve senarist Philippa Boyens ile birlikte senaryo üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

FRODO'NUN ÖLÜMÜNDEN 14 YIL SONRASI...

Filmin resmi özetinde, "Frodo’nun ölümünden 14 yıl sonra Sam, Merry ve Pippin ilk maceralarının izini sürmek üzere yola çıkar. Bu sırada Sam’in kızı Elanor, uzun süredir saklı kalan bir sırrı keşfeder ve Yüzük Savaşı’nın daha başlamadan neden neredeyse kaybedildiğini araştırmaya kararlıdır" ifadeleri yer aldı.

Bu proje, Colbert’in büyük bütçeli film geliştirme alanındaki ilk çalışması olacak. Ancak Colbert daha önce Peter Jackson ile iş birliği yapmış, 2013 yapımı Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları filminde küçük bir rolde yer almıştı.

1937'DE KALEME ALINDI

J.R.R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi’ni 1937’de yayımlanan Hobbit’in başarısının ardından 1950’lerde kaleme aldı. Peter Jackson, fantastik destanı 2001, 2002 ve 2003 yıllarında vizyona giren üç filmle sinemaya uyarladı. Üçleme toplamda 17 Oscar kazandı. Jackson ayrıca Hobbit romanını da üç filme uyarlayarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında izleyiciyle buluşturdu.

*Haberin görselleri Reuters'tan alınmıştır.