Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Warner Bros.'tan yeni Yüzüklerin Efendisi filmi

        Komedyen ve televizyon sunucusu Stephen Colbert ile oğlu Peter McGee'nin yeni Yüzüklerin Efendisi filmi üzerine çalıştıkları duyuruldu. Yeni filmin ismi ise: Yüzüklerin Efendisi: Geçmişin Gölgeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 10:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi yolda

        Warner Bros., komedyen ve televizyon sunucusu Stephen Colbert ile oğlu Peter McGee’nin yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi üzerinde çalıştığını duyurdu. Açıklama, stüdyonun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

        Videoda, serinin yönetmeni Peter Jackson, fantastik evrenin bir sonraki filmi Andy Serkis imzalı The Hunt for Gollum hakkında kısa bir bilgi verdi.

        2027’de vizyona girmesi planlanan proje için Jackson, “Andy harika bir iş çıkarıyor. Oldukça etkileyici görünüyor. Senaryo çok iyi ilerliyor ve ortaya çok iyi bir film çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Jackson, ayrıca The Hunt for Gollum’un ardından geliştirilecek The Lord of the Rings: Shadows of the Past (Yüzüklerin Efendisi: Geçmişin Gölgeleri) adlı yeni proje için 'çok özel bir partnerle' çalışacağını açıkladı. Bu ismin, video bağlantısıyla yayına katılan The Late Show sunucusu Stephen Colbert olduğu belirtildi.

        2001 YAPIMI FİLMDE YER VERİLMEYEN BÖLÜMLERE ODAKLANACAK

        Tolkien hayranlığıyla bilinen Colbert, filmin hikâyesinde Peter Jackson’ın 2001 yapımı filminde yer almayan bazı bölümlerin ilham kaynağı olacağını belirtti.

        Colbert, bu fikri senarist oğlu Peter McGee ile geliştirdiklerini aktardı. Ardından Peter Jackson ile iletişime geçildiğini belirten Colbert, son iki yıldır Jackson ve senarist Philippa Boyens ile birlikte senaryo üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

        FRODO'NUN ÖLÜMÜNDEN 14 YIL SONRASI...

        Filmin resmi özetinde, "Frodo’nun ölümünden 14 yıl sonra Sam, Merry ve Pippin ilk maceralarının izini sürmek üzere yola çıkar. Bu sırada Sam’in kızı Elanor, uzun süredir saklı kalan bir sırrı keşfeder ve Yüzük Savaşı’nın daha başlamadan neden neredeyse kaybedildiğini araştırmaya kararlıdır" ifadeleri yer aldı.

        Bu proje, Colbert’in büyük bütçeli film geliştirme alanındaki ilk çalışması olacak. Ancak Colbert daha önce Peter Jackson ile iş birliği yapmış, 2013 yapımı Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları filminde küçük bir rolde yer almıştı.

        1937'DE KALEME ALINDI

        J.R.R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi’ni 1937’de yayımlanan Hobbit’in başarısının ardından 1950’lerde kaleme aldı. Peter Jackson, fantastik destanı 2001, 2002 ve 2003 yıllarında vizyona giren üç filmle sinemaya uyarladı. Üçleme toplamda 17 Oscar kazandı. Jackson ayrıca Hobbit romanını da üç filme uyarlayarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında izleyiciyle buluşturdu.

        *Haberin görselleri Reuters'tan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisada kaybolan amatör dağcı İzmirde bağ evinde bulundu

        Manisanın Salihli ilçesinde 21 Martta dağlık alanda kaybolan amatör dağcı, İzmirin Kiraz ilçesinde bulundu. (AA)

        #yüzüklerin efendisi
        #yüzüklerin efendisi filmi
        #peter jackson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Sosyal medyada tarihi karar
        Sosyal medyada tarihi karar
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!