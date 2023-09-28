Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? 2023 Watsons Gençlik Festivali şarkıcıları kimler?

Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? 2023 Watsons Gençlik Festivali şarkıcıları kimler?

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Watsons Gençlik Festivali için artık heyecan dorukta. Birbirinden ünlü şarkıcıların sahne alacağı festivalin ne zaman ve nerede yapılacağı gündem olmuş durumda. İşte, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan söz konusu festivale dair tüm bilinmesi gerekenler...