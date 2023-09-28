Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak? 2023 Watsons Gençlik Festivali şarkıcıları...
İstanbul'da festivallerin ardı arkası kesilmiyor. İl ve çevre illerdeki binlerce genç bu kez Watsons Gençlik Festivali için hazırlıklarını başladı ve geri sayıma geçildi. İşte, Watsons Gençlik Festivali ne zaman ve nerede yapılacak ve hangi şarkıcılar çıkacak sorularının cevapları...
Watsons Gençlik Festivali için artık heyecan dorukta. Birbirinden ünlü şarkıcıların sahne alacağı festivalin ne zaman ve nerede yapılacağı gündem olmuş durumda. İşte, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan söz konusu festivale dair tüm bilinmesi gerekenler...
2023 WATSONS GENÇLİK FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK?
Watsons Gençlik Festivali, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde düzenlenecek.
2023 WATSONS GENÇLİK FESTİVALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Watsons Gençlik Festivali, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü öğlen 13.00'te kapılarını açacak ve gece 00.00'da sona erecek.