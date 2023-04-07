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    Bir web sitesine girdiğinizde karşınıza iki seçenek çıkar; çerezleri kabul et veya reddet. Bu tam olarak ne demek?

    Çerezler, kullanıcıların bilgilerini depolamak için kullanılır. Örneğin, "beni hatırla" seçeneğine tıkladığınız zaman, adınız ve şifreniz bir sonraki girişinizde hatırlanır. Başka bir örnek olarak; alışveriş yaparken ürünleri sepete ekleyip, siteden çıktıktan sonra seçilen ürünlerin sepette kalmasını sağlayan da çerezlerdir.  
  • Web sitelerinde karşımıza çıkan 'çerez politikası' ne anlama geliyor?

    Bununla beraber, web site sahipleri kullanıcının hangi sayfada, hangi üründe ne kadar kaldığını da öğrenebilir böylece veri toplayarak kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve doğru politikayı uygulayarak kazancını artırabilir.  
  • Web sitelerinde karşımıza çıkan 'çerez politikası' ne anlama geliyor?

    Aslında çerezler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için vardır. Kullanıcının bir sonraki ziyaretinde aynı bilgileri tekrar girmesini engeller. 

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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