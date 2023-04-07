Web sitelerinde karşımıza çıkan 'çerez politikası' ne anlama geliyor?

Bir web sitesine girdiğinizde karşınıza iki seçenek çıkar; çerezleri kabul et veya reddet. Bu tam olarak ne demek?

Çerezler, kullanıcıların bilgilerini depolamak için kullanılır. Örneğin, "beni hatırla" seçeneğine tıkladığınız zaman, adınız ve şifreniz bir sonraki girişinizde hatırlanır. Başka bir örnek olarak; alışveriş yaparken ürünleri sepete ekleyip, siteden çıktıktan sonra seçilen ürünlerin sepette kalmasını sağlayan da çerezlerdir.