        Haberler Ekonomi Enerji WEC Türkiye ve EPRI iş birliğinde Nükleer Enerji Çalıştayı gerçekleştirildi

        Dünya Enerji Konseyi Türkiye (WEC Türkiye), Electric Power Research Institute (EPRI) iş birliğiyle Türkiye'nin nükleer enerji planına odaklanan bir çalıştay düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:44 Güncelleme:
        WEC Türkiye ve EPRI iş birliğinde Nükleer Enerji Çalıştayı gerçekleştirildi

        İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve uluslararası kuruluşlardan katılımcılar yer aldı. Çalıştayda Türkiye’nin nükleer enerji programına ilişkin farklı başlıklar ele alındı.

        Açılış konuşmasını WEC Türkiye Genel Sekreteri Mehmet Ertürk yaptı. Ertürk, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde nükleer enerjinin artan enerji talebi, sanayinin dönüşümü ve kesintisiz enerji ihtiyacı açısından önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Nükleer enerjinin yalnızca üretim kapasitesi değil, aynı zamanda teknoloji geliştirme, sanayi altyapısı ve yerli tedarik zinciri açısından da stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

        T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Projeleri Koordinatörü Volkan Türkeş, Türkiye’nin nükleer enerji programına ilişkin mevcut durum ve hedeflere dair bilgi paylaştı. Türkiye’nin nükleer kapasitesinin 2035 yılına kadar 7,2 GW’a, 2050 yılına kadar ise 20 GW’a ulaşmasının hedeflendiği aktarıldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılamasının beklendiği belirtildi.

        EPRI adına gerçekleştirilen sunumlarda, Nükleer Geliştirme (Nuclear Development) Başkan Yardımcısı Steve Chengelis, International Director Maria Martin, EPRI Avrupa Nükleer Programlar Lideri Xavier Jardí ve Gelişmiş Nükleer Teknolojiler Programı (Advanced Nuclear Technology Program) Yöneticisi Hasan Charkas, nükleer enerjide küresel iş birliği, tedarik zinciri dinamikleri ve yeni nesil nükleer projelerin planlama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Ekonomisti Claire Nicolas finansal modeller ve yatırım yapıları üzerine değerlendirmelerini paylaştı.

        Farklı paydaşları bir araya getiren çalıştay, nükleer enerji alanında bilgi paylaşımına ve sektörün gelişimine yönelik başlıkların ele alınmasına olanak sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, adliyeye getirildi

        Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, adliyeye sevk edildi. (DHA)

        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"