Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Amine Harit ve 53. dakikada Benito Raman kaydetti. Werder Bremen'in tek golü 80. dakikada Yuya Osako'dan geldi.
Ev sahibi Werder Bremen'de maça 11'de başlayan Nuri Şahin 55 dakika görev yaptı. Schalke'de ise Ozan Kabak ve Suat Serdar karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Ahmed Kutucu ise yedek başladığı maçta şans bulamadı.
Bu galibiyetin ardından Schalke puanını 22'ye yükseltirken, Werder Bremen 11 puana kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Werder Bremen, Wolfsburg'a konuk olacak. Schalke, Union Berlin'i ağırlayacak.
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