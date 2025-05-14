Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı! Transfer...
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Derrick Köhn için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz yaz Ismail Jakobs'un gelmesiyle birlikte Werder Bremen'e kiralık gönderilen Alman sol bek Derrick Köhn'de flaş bir gelişme yaşandı.
Alman basınından Kicker, Bundesliga temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediğini yazdı.
OPSİYON KULLANILMAYACAK AMA...
Buna karşın Bremen'in 5.12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanmak istemediği belirtildi.
TEKLİF OPSİYONUN YARISI!
Alman kulübü sarı-kırmızılılarla pazarlığa başlamayı planlarken, bu rakamın ise opsiyonun yarısı yani yaklaşık 2.5 milyon Euro olacağı öne sürüldü.
Bu sezon Alman temsilcisinde 29 maça çıkan Köhn, 2 gol - 2 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki sol bekin G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.