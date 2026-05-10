West Ham United: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. 83. dakikada Leonardo Trossard'ın golüyle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran ve haftayı 79 puanla tamamlayan lider Arsenal, maç fazlasıyla ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Manchester City'le arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. 90+5'te Wilson'un golüyle eşitliği yakalasa da VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle golü iptal edilen West Ham United ise 36 puanda kaldı.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 20:44
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasında Arsenal, West Ham United ile deplasmanda karşılaştı. London Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Leandro Trossard attı.
West Ham United'ın 90+5. dakikada Wilson ile bulduğu gol, VAR incelemesinde tespit edilen faul gerekçesiyle iptal oldu.
Bu sonucun ardından puanını 79'a çıkaran ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester City'nin 5 puan önüne geçen lider Arsenal, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. West Ham United ise 36 puanla 18. sırada kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında West Ham United, Newcastle United'a konuk olacak. Arsenal, Burnley'i ağırlayacak.
