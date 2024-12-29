West Ham United: 0 - Liverpool: 5 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında lider Liverpool, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti. Luis Dİaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Alexander-Arnold ve Diogo Jota'nın golleriyle farklı kazanan lider Liverpool, puanını 45'e yükseltti. West Ham United ise haftayı 23 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Liverpool oldu.
Liverpool'un gollerini Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Diogo Jota kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 45'e çıkaran Liverpool ligdeki liderliğini sürdürdü. West Ham ise 23 puanla 13. sırada bulunuyor.
GELECEK HAFTA
Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, ezeli rakibi Manchester United ile evinde karşılaşacak. West Ham ise Manchester City'e konuk olacak.