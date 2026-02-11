West Ham United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Manchester United, West Ham United'a konuk oldu. Londra Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibini öne geçiren golü 50. dakikada Tomas Soucek atarken, Kırmızı Şeytanlar'a beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Manchester United'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan ve çıktığı dört maçın dördünde de galibiyet elde eden Michael Carrick, ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e, West Ham United ise 24'e çıkardı.

İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında West Ham United, Bournemouth'u ağırlayacak. Kırmızı Şeytanlar, Everton'a konuk olacak.