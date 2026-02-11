Canlı
        Haberler Spor Futbol İngiltere West Ham United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        West Ham United: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Manchester United, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı. 90+6. dakikada Benjamin Sesko attığı golle beraberliğe razı olan Manchester United, haftayı 45 puanla tamamladı. West Ham United ise puanını 24'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 01:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 01:19
        MANU, 90+6'da beraberliği kurtardı!
        İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında Manchester United, West Ham United'a konuk oldu. Londra Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Ev sahibini öne geçiren golü 50. dakikada Tomas Soucek atarken, Kırmızı Şeytanlar'a beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

        Manchester United'ta teknik direktörlük koltuğuna oturan ve çıktığı dört maçın dördünde de galibiyet elde eden Michael Carrick, ilk kez puan kaybı yaşadı.

        Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e, West Ham United ise 24'e çıkardı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında West Ham United, Bournemouth'u ağırlayacak. Kırmızı Şeytanlar, Everton'a konuk olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü

