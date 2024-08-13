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        Haberler Spor Transfer West Ham United, Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı - Transfer Haberleri

        West Ham United, Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Manchester United'dan Aaron Wan-Bissaka'yı 7 yıllığına renklerine bağladı. İngiliz sağ bek, bir süre önce Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:08
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        Wan Bissaka'nın yeni durağı belli oldu!
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        İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

        West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

        Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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