NBA'de Brooklyn Nets'i 114-112 yenen Oklahoma City Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, lig tarihinin en fazla "triple double" yapan isimleri listesinde tek başına 3. sıraya yerleşti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets deplasmanından Paul George'un bitime 3.1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 114-112 galip ayrıldı. Thunder'ı galibiyete taşıyan George, 25'i son çeyrekte 47 sayı ve 15 ribaunt üretti.
Maçı 21 sayı, 17 asist, 15 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook ise kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Jason Kidd'i geride bıraktı. Listenin ilk iki sırasında Oscar Robertson (181) ve Magic Johnson (138) bulunuyor.
Nets'te Allen Crabbe 22, Joe Harris 19, D'Angelo Russell ve Spencer Dinwiddie 17'şer sayı kaydetti.
CEDİ'NİN 16 SAYISI YETMEDİ
Golden State Warriors, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı Stephen Curry'nin 42 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde 129-105 mağlup etti. Kevin Durant de 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Cavaliers cephesinde Collin Sexton 21 sayı, Tristan Thompson 14 sayı, 19 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.
LEBRON'DAN 42 SAYI
Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, San Antonio Spurs'ü 121-113 yendikleri maçta, 20'si son çeyrekte 42 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti. Üst üste 4. galibiyetini alan ev sahibi Lakers'ta Kyle Kuzma 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Lonzo Ball da 14 sayı, 9 asistle oynadı.
Spurs'te DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in 21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 105-129
Orlando Magic-Denver Nuggets: 118-124 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 117-131
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 113-102
Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 112-114
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 96-86
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 115-92
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 121-104
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 132-106
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 121-113GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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