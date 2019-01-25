Japon teknoloji devi Sony, what3words isimli İngiliz bir girişime yatırım yaptığını duyurdu. Türkiye'nin ilk Habertürk'ün haberlerinden öğrendiği söz konusu girişim, navigasyon sistemlerine alternatif çözümler geliştirmesi ile biliniyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, dünyayı 3 metrekarelik 57 trilyon kareye bölen what3words, varılacak konumu lokasyon bilgisi yerine, GPS koordinatları ile eşleştirilen 3'er kelime ile bulmaya olanak tanıyor. Girişimin, bu hizmetini sesli komut ile de kullanıcılarına sunduğu belirtiliyor.

What3words'te 400 bin farklı kelime tanımlanmış durumda. Bu kelimelerin oluşturduğu 3'lü kelime kombinasyonlarının sayısı ise 57 trilyon adedi buluyor.

MERCEDES'İN OTOMOBİLLERİNDE KULLANIYOR SATILDI

Yatırımı değerlendiren Sony Başkan Yardımcısı Toshimoto Mitomo, "What3words, gidilecek konumu sesli komut ile tarif etme sorununu çözdü" dedi.

Yüzde 10'u geçen yıl Daimler'e satılan what3words, hali hazırda Mercedes-Benz'in yeni nesil araç içi multimedya sistemi Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi'nde (MBUX) yer alıyor.

Bir süre önce Habertürk'e açıklamalarda bulunan what3words CCO'su Clare Jones, Mercedes-Benz ve Sony haricinde, Intel ve Deutsche Bank gibi şirketlerin de kendilerine yatırım yaptıklarını kaydetmişti.

Edinilen bilgiye göre, TomTom ve Cabify gibi şirketler de yakın bir zaman içinde, what3words'ü kendi sistemlerine entegre etmek istiyor.