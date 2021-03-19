WhatsApp çöktü mü? Sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. WhatsApp Web uygulamasının erişim probleminin ardından WhatsApp'ta da erişim sorunu yaşandı. Twitter'da kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu. Peki, WhatsApp neden açılmıyor? İşte Whatsapp hakkında detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp ve WhatsApp Web'te erişim sorunu yaşanıyor. Yetkililerden ise sorun ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

WHATSAPP ARIZA HARİTASI - 19 MART 2021

Dünyaca popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta Türkiye'de sorun yaşanıyor. İşte, WhatsApp arıza haritası

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SORULARI TWİTTER'DA OLAY OLDU!

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunun ardından Twitter'da whatsapp TT oldu. Milyonlarca kullanıcı paylaşımda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları...

-whatsapp çöktü mü bana hiç mesaj gelmiyor

şu dünyada tek çöken whatsapp değil

whatsapp neden açılmıyor

whatsapa ne oldu böyle