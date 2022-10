WhatsApp Durum Sözleri

WHATSAPP WP DURUM MESAJI NASIL EKLENİR?

WhatsApp durum güncelleme işleminizi yapmak ve WhatsApp durum alanında standart olarak çıkan “Hey there! I am using WhatsApp.” mesajını silerek farklı bir mesaj oluşturmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın.

WhatsApp uygulamasına girip fotoğrafınızın ve isminizin yazdığı alana tıklarsanız, profil düzenleme seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Bu alanda bulunan ‘Hakkımda’ kısmına tıklayın. ‘Hakkımda’ kısmında seçili olan cümleye tıklayın. Şimdi, mevcut durumunuzu silebilir ve bu alana 139 karaktere kadar istediğiniz durum güncellemesini yazabilirsiniz. Maksimum 139 karakterlik durum güncellemenizi girdikten sonra, ‘Kaydet’ butonuna tıklayarak yeni durum güncellemenizi oluşturabilirsiniz.

WHATSAPP DURUM MESAJI

İkinci şans kaybedenler içindir.

Sahip olduğun her şey için minnettar ol, çünkü yarın başına ne geleceğini asla bilemezsin.

İnsanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil, bu dünyadaki herkesi memnun etmek için doğmadım.

Gemi limanda güvendedir, fakat gemi bunun için yapılmamıştır.