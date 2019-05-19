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Dünya çapında en çok kullanılan görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta bulunan durum güncelleme birçok kullanıcı tarafından hiç beğenilmedi. Kişilerinde bulunan durum hikayelerini görmek istemeyen vatandaşlar, 'WhatsApp durumu nasıl kapatılır?" şeklindeki sorularına cevap arıyor. İşte adım adım WhatsApp durumu kapatma detayları...

iOS CİHAZLARDA WHATSAPP DURUMU KAPATMA

iOS kullanıcıları için, whatsapp durumunu şöyle kapatabilirsiniz,

1. yol: İlk olarak hikayeyi açın ve sonra sağ üst köşedeki seçenekleri açan üç noktaya tıklayın. Ardından Gelen ''Sona al'' butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın.

2. yol: Bir diğer yol da durumunu görmek istemediğiniz kullanıcıyı sola kaydırarak sağ tarafta çıkan ''Sona al'' seçeneğine tıklayın.

iOS cihazlarda aynı işlemleri yaparak sona aldığınız kişiyi ''Öne al'' butonuyla tekrardan görülebilir listeye alabilirsiniz.

ANDROİD CİHAZLARDA WHATSAPP DURUMU KAPATMA

1. yol: İlk olarak hikayeyi açın ve sonra sağ üst köşedeki seçenekleri açan üç noktaya tıklayın. Ardından Gelen ''Sona al'' butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın.

2. yol: Android cihazlarda iOS'da olduğu gibi işlemler sola kaydırarak değil kullanıcının üzerinde bir müddet bastırılarak yapılıyor. İstediğiniz kullanıcının üzerinde durun ve gelen seçeneklerden ''Sona al'' butonuna tıklayın.

Android cihazlarda da aynı işlemleri tekrar yaparak sona aldığınız kişiyi ''Öne al'' butonuyla tekrar görülebilir listeye alabilirsiniz.