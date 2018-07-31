Aynı anda dört kişiye kadar destekleyen grup arama özelliği, ağ koşullarının kötü olduğu durumlarda dahi çalışabilecek. Aramalar platformdaki tüm sohbetler gibi uçtan uca şifrelenerek korunacak.

WhatsApp bu yılın başında 1,5 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Sesli sohbete 2014, görüntülü sohbete ise ilk kez 2016 yılında geçiş yapan şirket, bugün günde 2 milyar dakika telefon görüşmesine aracılık ediyor.

REKABETTE GERİ KALDI

Diğer mesajlaşma uygulamaları ise bu açıdan biraz daha öndeler. Facebook Messenger 50 kişiye kadar, Skype 25 kişiye kadar grup görüntülü grup görüşme desteğine sahip. Diğer yandan Snapchat ile 16, iOS 12 çıkışıyla Apple'ın FaceTime'ı da 32 kişiye kadar sohbeti destekliyor.

GÖRÜNTÜLÜ GRUP ARAMA NASIL YAPILIR?

Grup aramasını başlatmak için arkadaş listenizdeki kişilerden birisiyle görüntülü ya da sesli sohbet başlatın.

Ekranın sağ üst köşesinde çıkan düğme, görüşmeye yeni kişiler eklemenizi sağlar. Böyle yaparak görüşmeye üç kişi daha ekleyebilirsiniz.

HANGİ WHATSAPP SÜRÜMÜNÜ KULLANMALIYIM?

Son sürüm WhatsApp'ı Google Play'den ya da App Store'dan indirebilirsiniz.

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