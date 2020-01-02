Whatsapp bu yıl da desteğini kestiği telefonlara yenisi ekledi. Daily Mail'deki habere göre, WhatsApp, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra destek vermeyi bırakacağı telefonları açıkladı. Ayrıca son dönemde çok sayıda şikayetin geldiği toplu mesaj uygulamasını da kaldıran Whatsapp'taki son gelişmeler şöyle...

WHATSAPP'IN DESTEĞİNİ ÇEKTİĞİ TELEFONLAR

WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.

WHATSAPP TOPLU MESAJ GÖNDERME ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI

Whatsapp'ın toplu mesaj özelliği, özellikle şirketler tarafından reklam mesajları gönderme amaçlı kullanılmaya başlanınca, Whatsapp gelen şikayetlere kayıtsız kalmadı. Toplu mesaj özelliğini kaldıran Whatsapp'ın yeni güncellemesini yapan kullanıcılar bu özelliği bulamayacak.

WHATSAPP TOPLU MESAJLAŞMA NEDİR?

Toplu Mesaj Listesi özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişinize aynı anda gönderebilirsiniz.

Toplu Mesaj Listeleri, devamlı olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz kişilerin kaydedilmiş listeleridir. Böylece mesaj göndermek istediğinizde aynı kişileri tekrar seçmenize gerek kalmaz.

Bu, yeni bir toplu mesaj listesi oluşturacaktır. Toplu Mesaj listesine mesaj gönderdiğiniz zaman, mesajınız listedeki telefon rehberlerinde kayıtlı olduğunuz herkese gönderilir. Alıcılar, mesajı normal bir mesaj olarak alırlar. Cevapladıklarında, mesajlar Sohbetler ekranınızda normal bir mesaj olarak görünür; yolladıkları mesaj Toplu Listedeki diğer kişilere iletilmez.