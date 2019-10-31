Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcı olan Whatsapp, son güncellemesiyle birlikte büyük bir değişime imza atıyor. Buna göre uygulamasının en son güncellemesiyle, 'son görülme' özelliği kaldırılıyor.

Whatsapp'ın yeni versiyonunda artık son görülme özelliği olmayacak. Böylece kullanıcılar, diğer Whatsapp kullanıcılarının son görülme bilgisini göremeyecek.

SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİNİ KALDIRAN YENİ GÜNCELLEME YAYINLANDI MI?

Whatsapp'ta son görülme özelliğinin kaldırılması sosyal medya devi Twitter'ın gündeminde ilk sırada yer aldı. Uygulamanın son güncellemesi hem dünyada hem de ülkemizde TT oldu.

Whatsapp'ın 'son görülme' özelliğinin kaldırıldığı güncelleme sürümü henüz yayınlanmadı. Son güncellemenin kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Kullanıcılar, yeni sürümü yüklemeleriyle birlikte Whatsapp'taki son görülme özelliğine veda edecek.

Bu özelliğin kaldırılması sosyal medyayı ikiye böldü. Haber, bazı kullanıcıları mutlu ederken, bazıları yeni güncellemeye tepki gösterdi.