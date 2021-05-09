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WhatsApp'tan geri adım geldi mi? WhatsApp sözleşmesi iptal edildi mi? İşte detaylar

WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal edildi mi? WhatsApp'tan geri adım geldi mi? Bilindiği üzere dünyaca ünlü haberleşme ağı WhatsApp Şubat ayında sözleşme dayatmasından kısmi geri adım atıp son tarihi 15 Mayıs'a uzatmıştı. Kritik tarihi sayılı günler kala WhatsApp cephesinden son dakika hamle geldi. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

WhatsApp'tan geri adım geldi mi? WhatsApp sözleşmesi iptal edildi mi? İşte detaylar

WhatsApp geri adım attı mı? WhatsApp hesapları silinecek mi? Bilindiği üzere Şubat ayındaki gerilimle birlikte WhatsApp geri adım atıp sözleşmelerin onaylanmasıyla ilgili zorunlu tarihi 15 Mayıs'a ertelemişti. Şirketten yapılan açıklamada 15 Mayıs'a kadar sözleşmenin onaylanması halinde hesapların silineceği bilgisine yer verilmişti. Peki, WhatsApp geri adım attı mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

WHATSAPP'TAN GERİ ADIM GELDİ Mİ?

WhatsApp yine kısmi geri adım attı. 15 Mayıs'ta sözleşmeyi onaylamayan hesapların silineceğini duyuran WhatsApp şimdi deonaylamaya gitmeyen hesaplarda kısıtlamaya gidileceğini ve 120 günün ardından hesapların silineceğini duyurdu. Buna göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek.
Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

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