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WhatsApp Türkiye'de geri adım attı, Hindistan da harekete geçti!

WhatsApp’ın “ya kabul et, ya da yavaş yavaş terk et” dayatmasını Türkiye’de uygulamaktan vazgeçti. Rekabet Kurumu’nun bugün yaptığı duyuruya göre WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta devreye sokacağını açıkladığı yeni gizlilik politikası Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek. Bu adımla WhatsApp, Türkiye’yi Avrupa Bölgesi’ne almış olurken; 500 milyonluk WhatsApp kullanıcısı olan Hindistan’da da hükümet, Facebook ve WhatsApp'a geri adım atması için 25 Mayıs'a kadar süre verdi.

SON DAKİKA! WhatsApp Türkiye'de geri adım attı! İşte detaylar... Haberler
WhatsApp Türkiye’yi Avrupa’ya aldı!
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WhatsApp, Türkiye dahil bazı ülkelerde önce 8 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini duyurduğu ancak kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle 15 Mayıs’a ertelediği güncelleme için Türkiye’de geri adım attı. Rekabet Kurumu’nun bugün yaptığı açıklamaya göre Facebook bünyesindeki anlık iletişim platformunun yeni gizlilik politikası WhatsApp'ın güncellemesini daha önceden onaylayanlar da dahil olmak üzere Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek.

WhatsApp’ın Rekabet Kurumu’na bildirdiği bu son gelişmeye göre WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılara uygulanmayacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Facebook’un WhatsApp’ın tartışmalara neden olan yeni Gizlilik İlkeleri, Avrupa Bölgesi içinde yaşayan kullanıcıları kapsamıyordu. WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi, kullanıcı Avrupa Bölgesi içinde yaşıyorsa WhatsApp Ireland Limited tarafından, eğer kullanıcı Avrupa Bölgesi dışında yaşıyorsa WhatsApp LLC kapsamında değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’YE İRLANDA SÖZLEŞMESİ...

WhatsApp Ireland Limited’in kapsamına şu ülkeler giriyor:

Almanya, Andorra, Avusturya, Azorlar, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cebelitarık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Guadeloupe, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanarya Adaları, Kıbrıs Cumhuriyeti, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Madeira, Malta, Man Adası, Manş Adaları, Martinique, Mayotte, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Réunion, Romanya, Saint-Martin, San Marino, Slovakya, Slovenya, Vatikan ve Yunanistan.

İki farklı şirket yapılanması üzerinden yönetilen WhatsApp, Türkiye’yi WhatsApp LLC (Avrupa Bölgesi dışında ülkeler) kapsamında değerlendiriliyor. Ancak Rekabet Kurumu’nun bugünkü açıklaması ile WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi için Türkiye’yi WhatsApp Ireland Limited (Avrupa Bölgesi içindeki ülkeler) kapsamına da almış oldu.

HİNDİSTAN DA HAREKETE GEÇTİ

Tartışmalara neden olan yeni gizlilik sözleşmesi ile ilgili olarak WhatsApp’ın “Ya kabul et ya da yavaş yavaş bırak” dayatmasına yönelik gittikçe artan tepkiler, WhatsApp’ı sessiz sedasız geri adım atmaya zorlarken; Türkiye’nin ardından Hindistan da harekete geçti. Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Hindistan Teknoloji Bakanlığı, Facebook ve WhatsApp'tan 15 Mayıs'ta yürürlüğe giren güncellenmiş gizlilik politikasını geri çekmesini istedi.

Bakanlığının WhatsApp'a gönderdiği 18 Mayıs tarihli mektupta WhatsApp’ın Hindistan'ın Bilgi Teknolojileri Yasası’na uymaması halinde firmaya karşı yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Hindistan’daki hükümet kaynakları, Facebook ve WhatsApp’a bu konuda kararını bildirmesi için 25 Mayıs’a kadar süre verdiğini belirtti.

Hindistan'da 500 milyona yakın kullanıcısı olan WhatsApp'ın, uygulama üzerinden 3. parti işletmeler aracılığıyla sağlık sigortası satmak da dahil olmak üzere dijital ödeme alanları yaptığı biliniyordu. WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesinin de bu alanda WhatsApp ile Facebook grup şirketleri arasında bilgi paylaşımını işletmeler lehine kolaylaştıracağı ifade ediliyordu.

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