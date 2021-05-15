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Kritik gün bugün: WhatsApp ile devam mı? Yoksa tamam mı?

WhatsApp’ın tartışmalarına neden olan yeni gizlilik sözleşmesi bugünden itibaren devreye giriyor. Önce 8 Şubat olarak duyurulan, ancak gelen tepkiler üzerine 15 Mayıs'a ertelenen yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor? İşte 7 maddede WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenlerin karşılaşacakları...

WhatsApp sözleşmesi için büyük gün! Haberler
WhatsApp'ta bugünden itibaren...
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WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi bugünden itibaren kademeli olarak devreye giriyor. Facebook bünyesindeki anlık iletişim platformu WhatsApp’ın zorunlu dayattığı yeni gizlilik sözleşmesi güncellemesini kabul etmeyenler, aşamalı olarak uygulamanın bazı özelliklerini kullanamaz hale gelecek ve sürecin sonunda da WhatsApp uygulamasını hiç kullanamayacaklar.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat 2021 tarihi öncesinde gelen tepkilerin ardından, WhatsApp bu tarihi 15 Mayıs 2021’e ertelemişti. Aynı zamanda bu süreçte Türkiye’de Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

WhatsApp’ın yeni gizlilik ilkesinde yer alan “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” ifadesi tartışmaların odağına yerleşmiş, ocak ayından bu yana Telegram, Signal ve BiP başta olmak üzere kullanıcıların alternatif uygulamara yönelmesine yol açmıştı.

7 MADDEDE BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

Peki bugünden sonra ne olacak? WhatsApp’ın yeni sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor? Aylık aktif 2 milyar kullanıcısı olan WhatsApp’tan konuyla ilgili yapılan son duyurulara göre süreç şöyle işleyecek:

1- Öncelikle bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiç kimsenin hesabı silinmeyecek veya WhatsApp'ın işlevselliğini hemen kaybetmeyecek.

2- Bu kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacaklar ve birkaç haftalık sürenin ardından bu bildirim kalıcı hale gelecek.

3- Hatırlatma bildirimi kalıcı hale geldiği zaman, kullanıcılar güncellemeyi kabul edene kadar WhatsApp’ta sınırlı bir işlevsellikle karşılaşacak. Bu, süreç kademeli olarak uygulanacağı için tüm kullanıcılar için aynı anda olmayacak.

4- Hatırlatma bildirimi artık kalıcı hale gelen kullanıcılar, WhatsApp’taki sohbet listelerine erişemeyecek. Ancak yine de kendilerine gelen sesli veya görüntülü aramaları cevaplayabilecek.

5- Eğer kullanıcının etkinleştirilmiş bildirimleri varsa, bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir sesli veya görüntülü aramayı geri aramak için bunlara dokunabiliecek.

6- WhatsApp’ın “sınırlı işlevsellik” olarak adlandırdığı bu birkaç haftalık sürecin ardından, artık sesli/görüntülü aramaları veya bildirimleri de alamayacak ve WhatsApp, kullanıcının telefonuna mesaj ve arama göndermeyi durduracak.

7- Kullanıcılar sohbet geçmişlerini Android veya iPhone'a aktarabilecek ve hesabının bir raporunu indirebilecek. Sonuç olarak güncellemeyi kabul etmezseniz, WhatsApp hesabınız silinmeyecek ancak uygulama artık kullanılamaz hale geleceği için, silinmemiş olmasının da bir anlamı kalmayacak. Bununla birlikte 120 gün boyunca hiçbir etkinlik göstermeyen WhatsApp hesaplarının genellikle silindiğini de belirtelim.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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