Akıllı telefonlar için geliştirilen WhatsApp, mesajlaşma sesli arama ve görüntülü konuşma uygulamasıdır. Mesajlaşmada olduğu gibi konuşma da da operatör üzerinden ücretlendirme yapılmaz. Bağlı olunan Wifi ya da mobil internet paket kullanılır.

Whatsapp’ın mesajlaşma ve sesli aramadan sonra sunduğu son imkan görüntülü konuşma. Tüm WhatsApp’ı kullanan herkes görüntülü arayabilir. Tercihine göre ise sesli arama uygulaması ile iletişim kurabilir.

İşte Whatsapp’ta görüntülü konuşma ve sesli arama işlemi

WHATSAPP’TA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA VE SESLİ ARAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Whatsapp kullanıcıları ile internet paketinizi ya da bağlı olduğunuz Wifi’yi kullanarak görüntülü konuşma veya sesli arama yapabilirsiniz. Bunun için;

- Telefonunuzdan Whatsapp’ı açın

- Aramalar kısmına gelin ve telefon ikonuna dokunun

- Yaptığınız görüşmelerin listesi açılacak sol üst kısımdaki telefon ikonuna dokunarak aramak istediğiniz kişiyi bulun

- Bulunan kişinin üzerinde normal çağrı ve görüntülü arama ikonları görünecek yapmak istediğiniz işleme göre kamera olanını veya telefon ikonu olanını seçin ve çağrı işlemini başlatın.

Karşı tarafın çağrıyı kabul etmesiyle Whatsapp’ta tercihinize göre görüntülü veya sesli arama işlemi başlatılır.