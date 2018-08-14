Akıllı telefonlar için geliştirilen WhatsApp mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Mesajaşmada olduğu gibi konuşma da da operatör üzerinden ücretlendirme yapılmaz. Bağlı olunan Wifi ya da mobil internet paket kullanılır. Whatsapp’ın mesajlaşma ve konuşmadan sonra sunduğu son imkan ise görüntülü konuşma. Tüm WhatsAap’ın son sürümünü kullanan herkes görüntülü arayabilir hatta Android telefonunuzdaki bir özelliği kullanarak bu görüşmeleri kaydedebilirsiniz. İşte Whatsapp’ta görüntülü konuşma işlemi ve bu görüşmeleri kaydetmek için neler yapabileceğiniz…

WHATSAPP’TA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?

Whatsapp kullanıcıları ile internet paketinizi ya da bağlı olduğunuz WİFİ’yi kullanarak görüntülü konuşma yapabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları izleyin;

-Telefonunuzdan Whatsapp’ı açın

-Aramalar kısmına gelin (Telefon ikonuna dokunun)

-Yaptığınız görüşmelerin listesi açılacak sol üst kısımdaki telefon ikonuna dokunarak aramak istediğiniz kişiyi bulun

-Bulunan kişinin üzerinde normal çağrı ve görüntülü arama ikonları görünecek kamera olanını seçin ve karşı tarafın çağrıyı kabul etmesiyle Whatsapp’ta görüntülü arama işlemi başlatılır.

WHATSAPP’TA GÖRÜNTLÜ ARAMA KAYDETME TÜYOSU

Android’de WhatsApp’ta görüntülü arama kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin. iPhone’da görüntülü arama kaydedilemiyor. Çünkü bu Whatsapp’ın değil Android’in bir özelliği ekran videosu kaydetmek için kullandırıyor. Ancak kullanıcılar bu özellikle Whatsapp’tan yaptığı görüntülü aramaları kaydedebiliyor. İşte size WhatsApp’ta Görüntülü Arama Kaydetme tüyosu…

-Telefonunuzdan Ayarlar-kamera kaydeti aktif edin

-Whatsapp’tan istediğiniz kişiyi arayın

-Çağrınız sona erdiğinde ise en son uygulamalardan dönüş yaparak kaydı durdurun.

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