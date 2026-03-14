Wilfried Singo: Taraftarımızın desteği inanılmazdı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın ilk golünü atan defans oyuncusu Wilfried Singo, değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Singo, "İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ama iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor." dedi.

TARAFTARA ÖVGÜ

İlk golüyle ilgili konuşan Fildişi Sahilli futbolcu, "Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ NEREDE GÖREV VERİRSE OYNARIM"

Açıklamalarına devam eden Singo, "Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." sözlerini sarf etti.